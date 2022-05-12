بوابة مصر الرقمية 2022.. وزارة الاتصالات تجري صيانة دورية للرابط الرسمي

تُجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حاليا الصيانة الدورية على رابط بوابة مصر الرقمية 2022، وذلك من أجل إتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية المتاحة عبر البوابة في سهولة، إذ تقدم البوابة العديد من الخدمات الحكومية التي يلجأ إليها المواطن بديلا عن التوجه للمكاتب، ويأتي على رأس تلك الخدمات ما تقدمه البوابة حول الخدمات التموينية أو الخاصة بالشهر العقاري أو المرور وغيرها من الخدمات الهامة.

بوابة مصر الرقمية 2022: البوابة في حالة صيانة

وبمجرد الضغط على رابط بوابة مصر الرقمية 2022 من أجل الدخول على الخدمات الحكومية المتاحة عليها، يُظهر الرابط رسالة إلكترونية مفادها أن البوابة في حالة صيانة، كما تظهر رسالة أخرى مفادها: «جاري العمل على إجراء تحسينات على البوابة حاليا لإضافة خدمات جديدة برجاء معاودة التصفح في وقت لاحق».

وزارة الاتصالات تحدث رابط البوابة الالكترونية

فيما أكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن الصيانة الدورية على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية تستغرق أيام معدودة، وأن الرابط سيعود للعمل سريعا من أجل تقديم الخدمة للمواطنين، خاصة مع تزايد الحركة البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل على البوابة وخدمات الإلكترونية.

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية والتي تشمل: «الأحوال المدنية، التموين، التوثيق، المركبات، الرخص، والسجل التجاري، والمحاكم، والضرائب العقارية، وخدمات القضايا، والتأمين الاجتماعي».

وتعتبر خدمات التموين من أكثر الخدمات الأكثر شيوعا على البوابة، إذ يستخدم ما يقرب من 23 مليون مواطن لديهم بطاقة تموينية، البوابة من أجل إتمام الخدمات الخاصة بالبطاقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التموينية المتاحة على البوابة والتي يأتي من بينها: «إصدار بدل تالف وفاقد للبطاقة، والفصل الاجتماعي، والاستعلام عن صرف البطاقة، وتفعيل بطاقة التموين».