 منحة ماجستير من جامعة العلوم الماليزية بالتعاون مع وزارة الاتصالات

وقّعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وجامعة العلوم الماليزية USM، بروتوكول تعاون لمنح درجة الماجستير في تخصص تحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية للطلاب الملتحقين بمبادرة «بُناة مصر الرقمية»، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء كفاءات رقمية متخصصة وصقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة من خلال برنامج أكاديمي وعملي مكثف بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة على النحو الذى يُمكنها من تنفيذ مشروعات مصر الرقمية ويعزز من قدراتها التنافسية في سوق العمل العالمي.

بموجب التعاون ستقوم هيئة التدريس التابعة للجامعة بتقديم المقررات الدراسية بالبرنامج الخاص بتحليل الأعمال ضمن مسار التكنولوجيا المالية وتوجيه وإرشاد الطلاب الملتحقين بالبرنامج، إلى جانب اقتراح موضوعات لمشاريع المقررات الدراسية للطلاب والمشاركة فى تقييم المشاريع، وتبلغ مدة الدراسة بالبرنامج عام واحد مكون من فصلين دراسيين، ويمكن التسجيل فى هذا البرنامج للخريجين المتفوقين بعدد من الكليات والتخصصات مثل الاقتصاد، والتجارة، والإدارة، وإدارة أعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات التجارية، والتسويق وكذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر.

أول اتفاقية توقعها المبادرة في مجال التكنولوجيا المالية

وستبدأ الدفعة الأولى للبرنامج في مارس 2022، والدفعة الثانية في مارس 2023 والدفعة الثالثة فى مارس 2024 وستنهى الدفعة الأخيرة البرنامج فى فبراير 2025.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تمثل أول تعاون مثمر على المستوى الثنائي بين مصر وماليزيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها أول اتفاقية توقعها المبادرة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال منح الماجستير في تحليل الأعمال حيث يمثل هذا المجال أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تتضمن مجالات واسعة لخدمة متطلبات سوق العمل بالمستقبل.

التعاون في المجالات ذات الصلة مع دولة ماليزيا والجامعة

وسيثمر هذا التعاون عن إضافة تخصص التكنولوجيا المالية مع جامعة واعدة في دولة صديقة معروفة بالنهضة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه للتوسع في التعاون فى المجالات ذات الصلة مع دولة ماليزيا والجامعة، ومن المقرر تخريج أول دفعة من المبادرة في مارس الجاري في تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وذلك بالتعاون بين ايتيدا وجامعة أوتاوا الكندية.