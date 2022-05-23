منسق «الشارقة للطفل»: 43 ضيفاً من 21 دولة أبرزهم محمد هنيدي شاركوا في الفعاليات

قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل مع ختام كل دورة من دورات المهرجان، نقرأ التحولات والمتغيرات التي يمر بها الأجيال الجديدة على مستوى آليات حصولهم على المعرفة، وتطلعاتهم في التعلم، وأكثر ما يثير اهتمامهم.

وأوضحت «المجيني» أن دورة المهرجان هذا العام يضعنا أمام تصوّر أكثر وضوحاً للدورات المقبلة من المهرجان، وأن هذا العام كان التعليم التفاعلي والمعرفة المرتبطة باللعب هو السمة العامة لبرنامجه، تجسيداً لشعار المهرجان الذي يرتبط بفعل القراءة بمفهومها الواسع، ويشمل الكتب وتأمل الرسوم وتذوق العروض الفنية، وتشجيع الأطفال على تنمية مواهبهم الإبداعية بالاستفادة من كافة منابع المعرفة وأشكالها.

مشاركة نخبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين والعرب الأجانب

وتابعت «المجيني» قائلة: استقبل المهرجان هذا العام نخبةً من المبدعين والكُتّاب والفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، إذ شارك 43 ضيفاً من 21 دولة حول العالم في تقديم 120 فعالية ثقافية، بينهم النجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، ومخرج الأفلام والرسام الأمريكي كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، إلى جانب عدد من المؤلفين والكُتّاب من كل من الإمارات، ومصر، ولبنان، والعراق، والبحرين، وتونس، والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وايرلندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، وغيرها.

وأضافت منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل أن فعاليات المهرجان المتنوّعة حفلت بمناقشة أبرز قضايا الثقافة والإبداع والنشر الخاصة بالأطفال، إلى جانب أنشطة أخرى كمحطة التواصل الاجتماعي، التي استضافت 8 مبدعين من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي والمعرفي، قدموا 25 فعالية وورشة متنوعة، وركن الطهي الذي شهد تنظيم 30 فعالية، بمشاركة 8 طهاة من 7 دول، في حين استضافت منصات عرض الكتب 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، شملت دور نشر من دولة الإمارات، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والولايات المتحدة، والكويت، وقطر، والسودان، والمغرب، والهند، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والعراق وغيرها.

معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل

وشهد المهرجان كذلك تنظيم الدورة العاشرة من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، بمشاركة 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، منهم 77 مشاركاً من المنطقة العربية، و219 من دول أجنبية، واستضاف المعرض 23 ورشة عمل فنية، فيما شهدت منصة صناع كتاب الطفل «أفق» مشاركة أكثر من 50 من دور النشر العربية والرسامين الإماراتيين والعرب والأجانب من 12 دولة.

ونظم المهرجان مسابقة فارس الشعر السنوية، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف اكتشاف المواهب في فنّيات الإلقاء وتعزيز الذائقة الأدبيّة لديهم.