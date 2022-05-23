تفاصيل مشاركة هيئة الكتاب في معرض «الشارقة القرائي للطفل»: نفاذ النسخ بالكامل

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب إن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب شاركت بمعرض «الشارقة القرائي للطفل» في دورته الثالثة عشر والذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب هذا العام بنحو 400 عنوان متنوع ما بين كتب للطفل والنشء.

الحاج على: طرحنا كتابا لذوي الهمم ومن يعانون من صعوبات في التعلم

وتابع رئيس هيئة الكتاب المصرية في تصريحات لـ«الوطن»: حرصنا هذا العام وللمرة الأولى على طرح كتاب مقدم محتواه لذوي الهمم ومن يعانون من صعوبات في التعلم او من يبدأون سنين الدراسة الأولى ،حيث يقدم الكتاب المبتكر محتوى مجسم ومصور وملون لحيوانات وأدوات وغيرها من المفاهيم التي تعرف الطفل على الواقع من حولة وعلى الطفل جمعها ووضعها في المكان المخصص لها في الصفحة المقابلة للكتاب، وبذلك يتعرف على أشكال الحيوانات وألوانها بأسمائها.

وأكد «الحاج علي» أن النسخ التي عُرضت بمعرض الشارقة القرائي للطفل نفذت بالكامل خلال الأيام الأولى من المعرض.

دعوة للمتخصصين لتقديم مشروعاتهم لعلاج ذوي الهمم ومن يعانون التوحد

وتابع الحاج علي قائلا: النسخة التجريبية من الكتاب مبادرة من هيئة الكتاب المصرية وتمت طباعته بخامات عالية داخل مطابع الهيئة في تجربة سيتم تعميمها في معارض الكتاب ويتم توزيعها بالمراكز المتخصصة.

ودعا رئيس هيئة الكتاب المصرية المتخصصين لتقديم مشروعاتهم التطبيقية لعلاج ذوي الهمم ومن يعانون من التوحد، والتي تنفذ كمحتوى تعليمي بالكتب لتنفيذها بالهيئة كبديل مصري عن الوساىط التعليمية المستوردة.

واضاف أن هناك مجموعة من المفاجآت المتميزة منها الشراكة الهامة مع وزارة الأوقاف المصرية في سلسلة رؤية والتي تهدف لنقل الفكر المستنير العربية والمترجمة، التي تعمل على نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المتطرفة وذلك من خلال نحو 20 عنوانا متنوعا مابين الموضوعات الدينية والاجتماعية والتاريخية والسير الذاتية والتي تقدم المعلومة الصحيحة دون تحريف او لبس مشيرا الى طرح 15 إصدارًا من سلسلة رؤية للنشء باللغة العربية، و3 إصدارات مترجمة من رؤية للنشء.