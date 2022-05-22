نفاذ كتاب «المنسي صديقي» وسلسلة «رؤية» من جناح مصر بمهرجان الشارقة للطفل

في اليوم الأخير لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، كشفت وجيدة رضا مدير إدارة التوزيع بالهيئة المصرية العامة للكتاب عن حصاد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمعرض والكتب الأكثر مبيعا بالجناح، مشيرة إلى أن كتاب «المنسي صديقي» تصدر المبيعات ونفذت جميع نسخة من الأيام الأولى للمعرض.

«سيلفي مع شهيد» في المقدمة

وقالت مدير أدارة التوزيع في تصريحات لـ «الوطن» أن اللافت في هذه النسخة من المعرض هو الإقبال الكبير على سلسلة «سيلفي مع شهيد» و«المنسي صديقي» باللغتين العربية والإنجليزية وأكثر من اقتنوا الكتاب أطفالا إمارتيين عكس ما كنا نتوقع ان يكون الاقبال أكثر من المصريين المقيمين بالإمارات، ما يعكس الاهتمام العربي ببطولات أبناء مصر ممن ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

نفاذ سلسلة «رؤية»

وتابعت «رضا» قائلة: من أكثر السلاسل مبيعا والتي نفذت بالكامل بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمهرجان الشارقة القرائي للطفل سلسلة «رؤية» للنشء، والتي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة.

وأضافت أنه قد صدر منها 26 إصدارًا عربيًّا ومترجمًا، حيث كان الإقبال الأكبر على النسخة العربية والتي تقدم مفاهيم إسلامية صحيحة ومبسطة وتتنوع المضامين المقدمة في تلك السلسلة ما بين مضامين دينية، واجتماعية، وعلمية وثقافية.

وأشارت إلى أن 400 نسخة من كل عنوان نفذت بالكامل من سلسلة «رؤية» المشاركة بالمعرض.

سلسلة سنابل ومجسم لذوي الهمم

أما ثالث السلاسل التي تشهد إقبالا كبيرا فكانت بحسب مديرة التوزيع سلسلة «سنابل» والتي تقدم محتوى قصص مبسطة للأطفال.

أما المفاجأة التي كشفتها «رضا» فكانت بيع الإصدار التجريبي الذي طرحته الهيئة لكتيب مجسم لذوي الهمم ومن يعانون صعوبات تعلم والأطفال في بداية سنوات التعليم، حيث شهدت تلك النسخة اقبالا كبيرا ونفذت منذ اليوم الأول للمعرض.

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