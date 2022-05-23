المعهد القومي للاتصالات ينظم تدريبًا في التطوير الوظيفي بـ«مكافأة مالية»

يوفر المعهد القومي للاتصالات فرص تدريب في مجال التطوير الوظيفي لخريجي دفعات 2013 وحتى 2021، وطلاب السنة النهائية بالجامعة من خلال مبادرة «شباب مصر الرقمية» خلال شهر يوليو المقبل.

وأوضح المعهد أنّه يقدّم التدريب عن طريق محاضرات تفاعلية عبر الإنترنت «للمتقدمين من جميع المحافظات»، على أن تكون الدراسة أون لاين من خلال محاضرات مباشرة غير مسجلة، بحيث يتم التفاعل والمشاركة من خلالها بين المتدربين والمدرب عبر برنامج زووم.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر فيس بوك، أنّ التدريب في المعهد يمكن أن يتم من خلال الحضور بمقرات المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية ومدينة نصر، ويستغرق شهرًا كاملًا، ويشمل معسكر العمل الحر ودورات حول موضوعات إدارة المشروعات واللغة الإنجليزية للأعمال والمهارات الشخصية.

وتشمل الدراسة الجانبين النظري والعملي على أن يتم التدريب العملي باستخدام أحدث الوسائل والبرامج المخصصة لذلك وفقًا لمحتوى الوحدة التدريبية، ويحصل المتدربون في نهاية التدريب على تطبيق عملي على أشهر منصات العمل الحر، إضافة إلى شهادة معتمدة من المعهد باجتياز البرنامج التدريبي، ومكافأة مالية.

شروط القبول بالمنحة

وحدد المعهد القومي للاتصالات، مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدم، وهي «أن يكون مصري الجنسية، التفرغ لحضور المحاضرات طوال مدة الوحدة التدريبية، عند حضور التدريب بمقر المعهد يجب الالتزام بإثبات الحصول على تطعيم الكوفيد 19»، مشيرًا إلى أنّ كل وحدة تدريبية لها شروط خاصة بها، وكذلك اختبار للالتحاق حتى إذا كان في نفس البرنامج التدريبي.

مراحل القبول بالمنحة

يتم القبول بالمنحة من خلال استيفاء جميع المراحل المحددة، وهي:

المرحلة الأولى: استيفاء جميع الشروط للالتحاق بالوحدة التدريبية والمتاحة لجميع المتقدمين على صفحة التسجيل.

المرحلة الثانية: إجراء المقابلة الشخصية.

المرحلة الثالثة: رفع المستندات المطلوبة.

مدة التدريب

تبلغ مدة الوحدة التدريبة شهرًا واحدًا بواقع 20 يومًا دراسيًا من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع.

وأوضح المعهد أنّ التسجيل مستمر، وآخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق 29 مايو الحالي، على أن يتم إرسال بريد إلكتروني للمقبولين بتاريخ وموعد المقابلة الشخصية، خلال النصف الأول من الشهر التالي للتسجيل، وتعلن النتيجة بعد أسبوعين من مقابلة العمل.