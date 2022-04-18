المعهد القومي للاتصالات يطلق قطار الصعيد للتكنولوجيا لتدريب الشباب

إذا كنت من أبناء الصعيد، وترغب في الاستفادة من المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، ما عليك إلا أن تنتظر، قطاع الصعيد للتكنولوجيا، لن تذهب إلى المحطة وإنما سيأتي إليك داخل بيتك.

أولى محطات القطار كانت من محافظة أسوان، وانطلقت في 10 مارس الماضي، بهدف عرض الفرص والتحديات في مجال ICT المقدمة من المعهد القومي للاتصالات وكيفية ربطها بأسواق العمل المصرية والعالمية في ظل استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للشباب.

سد الفجوة الرقمية بين احتياجات سوق العمل والدراسة الأكاديمية

يقود قطاع الصعيد للتكنولوجيا المعهد القومي للاتصالات بمديرته الدكتورة إيمان عاشور، بالإضافة إلى التعاون القائم مع الشركات العالمية التي تعمل في السوق المصري، وعدد كبير من خبراء صناعة الاتصالات، في كبرى الشركات العالمية والمحلية، حيث يتم خلال محطات المعهد التي سيتوقف فيها فى كافة محافظات الصعيد، تلبية احتياجات الجامعات في التدريب على الأنظمة التكنولوجية الحديثة من خلال إنشاء أكاديميات دولية تحت مظلة المعهد القومي للاتصالات وكذلك التعاون في تبادل الخبرات العلمية والأبحاث العلمية المشتركة والإشراف على مشروعات التخرج للطلاب بكليات الهندسة والحاسبات ومحاولة سد الفجوة الرقمية بين احتياجات سوق العمل والدراسة الأكاديمية كما تم الاتفاق على زيادة أعداد المقبولين بالمنح المختلفة للشباب بمحافظة أسوان.

ويتم خلال هذه الجولات عرض الفرص المقدمة من المعهد للطلاب و الخريجين، بالإضافة الى عروض تقديمية من قبل الشركات العالمية المشاركة فى هذه الجولة، لشباب الصعيد في الجامعات عن التطور في مجال ICT لتحفيزهم على رفع مهاراتهم لمواكبة التطور السريع في هذا المجال.

المنيا وقنا المحطة الثانية والثالثة لقطار الصعيد

ثاني محطات قطار الصعيد للتكنولوجيا، كانت في محافظة قنا، بحضور نخبة من خبراء المعهد القومي للاتصالات وخبراء صناعة التكنولوجيا، وفعاليات قطار الصعيد للتكنولوجيا - المحطة الثالثة - محافظة المنيا، حيث تم تقديم عدد من المحاضرات من خبراء في شركات عالمية، منها شركة هواوي بحضور المهندسة أسماء سراج الدين، رئيس قطاع التدريب والتطوير الاكاديمي للحديث عن نظام هواوي لبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر التحول الرقمي.