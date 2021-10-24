بشرى للمهندسين.. منحة جديدة من المعهد القومي للاتصالات خلال ديسمبر

أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن منحة «شباب مصر الرقمية» المقدمة من المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل شباب الخريجين من كليات الهندسة دفعات من 2012 وحتى 2020، من خلال البرنامج التدريبي المتخصص في الشبكات CCNA.

منحة شباب مصر الرقمية

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إنه يمكن للمتقدم للحصول على منحة شباب مصر الرقمية الدراسة بأحد النظامين، إما الدراسة «أون لاين live session»، أو الحضور بفروع المعهد للتدريب العملي على أحدث الأجهزة العلمية بالمحافظات المختلفة حسب متطلبات الدراسة العملية بالوحدات التدريبية.

وأشارت نقابة المهندسين في بيانها إلى أن الفروع المقرر الحصول على الدورات فيها هي: محافظة القاهرة (مدينة نصر - القرية الذكية)، أو المحافظات التالية (المنوفية - الدقهلية - المنيا - سوهاج - قنا - أسوان)، ويمكن الحضور بفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية (Creativa Innovation Hub) داخل الجامعات.

مميزات المنحة

وفيما يتعلق بالمميزات التي يحصل عليها المشاركون في منحة شباب مصر الرقمية أوضحت نقابة المهندسين أنها تشمل ما يلي:

1- شهادة معتمدة من المعهد القومي للاتصالات.

2- شهادة أكاديمية من شركة سيسكو العالمية.

3- مكافأة تحفيزية شهرية طوال فترة التدريب.

واختتمت نقابة المهندسين بيانها بخصوص المنحة قائلة: «الآن ولفترة محدودة سجل في منحة شباب مصر الرقمية لشهر ديسمبر، الأعداد محدودة».

وأوضحت النقابة أنه للتسجيل في منحة شباب مصر الرقمية للخريجين اضغط على الرابط التالي من هنـــا

أو يمكن المتابعة على قناة التليجرام من خلال الرابط التالي من هنـــا.

قناة تليجرام

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين فتح باب الحجز لدورة تدريبية جديدة ضمن «منحة شباب مصر الرقمية» المقدمة من المعهد القومي للاتصالات والتي أجريت شهر سبتمبر الماضي 2021، كما دشنت النقابة قناة على تطبيق تليجرام للتسجيل ومعرفة الشروط واللوائح للالتحاق بالدورة، مؤكدة أن الأعداد محدودة.