«الوطنية للتدريب» تنشر استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني

في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب إستمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني.

وللتقديم للمشاركة في الحوار الوطني، يتم من خلال اللينك الذي نشرته الأكاديمية الوطنية للتدريب، وللوصول لرابط استمارة التقديم اضغط هنا.

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وفي ذلك الإطار، من المقرر أن يلتقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يوم السبت المقبل للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأفكار للمشاركة في الحوار الوطني وتحقق الاستفادة للوطن والمواطن.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم سعيدعضو مجلس الشيوخ على أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس جاء بتوقيت مهم جداً، نظراً للتحديات والقضايا الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة فى الفترة الحالية، ما يجعل له العديد من المكاسب، أبرزها خلق وعى عام شامل بمختلف التحديات، وجذب استثمارات جديدة.

ولذلك يجب على قوى المعارضة التكاتف المرحلة الحالية وطرح رؤى وحلول للمشاركة بصناعة مستقبل مصر، خصوصاً أن الدولة حريصة على الاستماع لمختلف القوى الوطنية.

الحوار الوطنى بمثابة «عقد اجتماعى» جديد لتأسيس الجمهورية الجديدة

وقال أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى بمثابة «عقد اجتماعى» جديد لتأسيس الجمهورية الجديدة، حيث أن الحوار الوطنى سيكشف مناضلى «الصالونات والحنجورية» وأصحاب الحلول الواقعية، وأتوقع أن تكون المشاركة السياسية والتعليم الفنى والنظم الانتخابية والحماية الاجتماعية وتشجيع ريادة الأعمال والزيادة السكانية فى مقدمة الأولويات.