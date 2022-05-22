رئيس «الوفد» يستمع لمقترحات أعضاء البرلمان بشأن الحوار الوطني السبت المقبل

يلتقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ظهر السبت المقبل، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم حول الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أفكار قابلة للمشاركة في الحوار الوطني

وأكد رئيس الوفد، أن الحزب يحرص على الاستماع إلى مقترحات ورؤى الجميع بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأفكار القابلة للمشاركة في الحوار الوطني عبر ورقة عمل حزب الوفد وتحقق الاستفادة للوطن والمواطن.

ورقة عمل لجنة الحوار الوطني الخاصة بالوفد

وأشار يمامة إلى أن مقترحات نواب الوفد يتم إرفاقها إلى ورقة عمل لجنة الحوار الوطني الخاصة بالحزب خلال جلسات اللجنة المقبلة.