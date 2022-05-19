اتحاد العمال: الحوار الوطني فرصة يجب استثمارها بشكل جيد

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الحوار الوطني فرصة للمصالحة بين أطراف الشعب، مشيرا إلى أن الجميع يطرح الحلول والأفكار، لكن يجب أن تستمع الجهات التنفيذية لحل المشكلة.

الجمل: نتمنى استمرار الحوار الوطني

أوضح الجمل، خلال استضافته ببرنامج كلام في السياسة، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن جميع العمال والفلاحين، بحاجة للحديث، وأن يستمر الحوار الوطني بشكل دائم، ولا يتوقف وتعلن نتائجه وتوصياته.

وأشار الجمل، إلى أن اتحاد عمال مصر، يتمنى أن لا يتوقف الحوار الوطني عند الملفات السياسية فقط، ويجب أن يتناول كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مناقشة سبل الحفاظ على ممتلكات الشعب، مضيفا أنه يجب عدم إقصاء أي فصيل مهما كانت آراؤه ما لم تلوث يده بالدماء والإرهاب، وكذلك مشاركة السلطات الثلاث الشيوخ والنواب والحكومة، مع الاستعانة بالمتخصصين في مختلف المجالات والصناعات، للخروج بأوراق عمل قابلة للتنفيذ مع إرادة لتحقيق نتائج إيجابية.

أرضية مشتركة ولا نكتف بأراء الأغلبية

أضاف الجمل، أن أي ملف مطروح للنقاش وبه آراء مختلفة، يجب أن يخضع للحوار، إلى أن نصل إلى أرضية مشتركة، ولا نكتفى بآراء الأغلبية، موضحا أن من الضروري مناقشة سبل توفير فرص عمل جديدة للجميع.