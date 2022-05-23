«طاقة النواب» توافق على موازنة قطاع البترول: 12 مليارًا و240 مليون جنيه

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 2022-2023 وبلغت موازنة الوزارة 12 مليارًا و240 مليون جنيه وتبلغ الموازنة بعد الفائض الذي يؤول للخزانة العامة للدولة جملة الاستخدامات 365 مليون جنيه منها 246 مليون جنيه أجور للعاملين ومصروفات إدارية منها مصروفات تكاليف ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

دور وزارة البترول في المشروعات القومية

وأكد حسام عوض أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البترول والهيئة العامة للبترول في المشروعات القومية ودعم المشروعات والخريطة الاستثمارية في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وناقش النواب مصروفات ديوان عام وزارة البترول والخطة الاستثمارية، وأكد ممثل وزارة البترول أن ديوان عام الوزارة يعمل به 350 عاملاً في ديوان الوزارة جميعهم منتدبون جهاتهم تتحمل مرتباتهم عدا 3 موظفين.

موازنة الهيئة العامة للبترول 653 مليون و466 ألف جنيه

وأكد ممثل الوزارة أن وزارة البترول تقوم بالعديد من المشروعات القومية وبلغت موازنة الهيئة العامة للبترول 653 مليونًا و466 ألف جنيه، كما ناقش اجتماع اللجنة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية الجديدة 2022-2023 والتي تبلغ 460 مليونًا و590 ألف جنيه.

وناقشت اللجنة المشروعات المستهدفة لوزارة البترول في خطة الموازنة الجديدة، من بينها إنشاء 15مستودعًا وإنشاء خطوط أنابيب وقود شرق القناة وإنشاء مصفاة للذهب بمرسى علم في نطاق محافظة البحر الأحمر ومشروع تطوير المعامل المركزية بالدقي بمحافظة الجيزة وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة البترول والهيئة العامة للبترول.