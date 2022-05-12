خطة النواب تعقد 9 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة الجديدة للدولة

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 9 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل تبدأ باجتماعين صباح الإثنين المقبل لمناقشة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء طبقا لمنشور وزارة المالية للسنة المالية 2022/2023.

الموازنة والخطة الاستثمارية

وأشار إلى أن الاجتماع الثالث، يعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022 لاستعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، ويعقد الاجتماع الرابع ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة.

ولفت إلى عقد الاجتماعين الخامس والسادس، يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022 لاستكمال مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة عن ذات السنة.

مناقشات الموازنة العامة

وأوضح أن الاجتماع السابع، مقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022 لاستعراض الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي2022/2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما يجري عقد الاجتماعين الثامن والتاسع يوم الخميس الموافق 19/5/2022 لاستكمال مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة .

وأضاف النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أن الأسبوع المقبل يشهد مناقشات الموازنة العامة وفق خطة وضعتها اللجنة وذلك بعد أن ألقى وزير المالية البيان المالي وكذلك ألقت وزيرة التخطيط خطة التنمية للسنة المالية الجديدة 2022/2023.