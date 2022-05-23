رئيس «مستثمري 6 أكتوبر»: الدولة كتر خيرها عملت البنية التحتية

قال محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن الدولة دخلت في مجال المعمار في السنوات الست الأخيرة بسبب عودة عدد كبير من المصريين في الخارج في السودان وليبيا وسوريا، وكانوا يتخصصون في مجال البناء ولكن عمدت الدولة إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال توظيف هؤلاء الأشخاص وكذلك إنشاء عدة مبان ومنشآت بنية تحتية، لافتا إلى أن مجال المعمار يخدم على 100 مهنة أخرى بجانبه، مواصلا: «الدولة كتر خيرها عملت البنية التحتية وبدأت مشروع عملاق وهو العاصمة الإدارية فالمفروض تنسحب وتسيب العقارات للقطاع الخاص بعد أن نظمت السوق».

قطاعات مختلفة من العمل

وأضاف خميس خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة نفَّذت العلمين الجديدة وستخرج من مجال الإنشاءات للتركيز على المهن الاستراتيجية مثل السكة الحديد والطيران، مبينا أن هناك أعمالا يجب أن تسيطر عليها الدولة وأخرى تشارك فيها القطاع الخاص وثالثة تمهد للقطاع الخاص، مؤكدا أن قطاع السيرامك خير مثال عليه لأنه ناجح وِشاركت الدولة القطاع الخاص للاستفادة من خبراته، موضحا أن طرح الشركات في البورصة سيدفع إلى الاستثمار وفتح أبواب رزق متنوعة في السوق.

تخفيف الشغل في العقارات

وأوضح رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أنه يجب حدوث هدوء في مجال الاستثمار العقاري وارتفاع في الاستثمار الزراعي والصناعي لأنه لا يجب أن تكون دولة مثل مصر فيها 100 مليون مواطن وتستورد 80% من الزيت من الخارج وكذلك القمح، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تخلت عن وضع خريطة لتوفير الزراعات المهمة خلال 30 سنة مضت.