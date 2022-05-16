خبير: ارتفاع أسعار العقارات خلال النصف الثاني متوازن مع مواد البناء

توقع المهندس عمرو عثمان الاستشاري والخبير العقاري، ارتفاع طفيف في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأكد الخبير الاستشاري أن ارتفاعات الأسعار ستكون متوازنة مع تكلفة مواد البناء، مشيرًا إلى أن الرؤية الخاصة بارتفاع أسعار العقارات بنسب محددة لم تظهر بعد، وأن هناك تذبذبًا في أسعار الدولار.

ثبات أسعار العقارات

وأشار إلى أن عمليات ثبات أسعار العقارات لم تستقر حتى الآن في السوق نتيجة تبعات الحرب الروسية وأسعار العملة وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات للبناء والتشييد.

وتابع «عثمان»، في تصريحات للوطن، أن الوقت الحالي يُعد هو الأفضل توقيتًا للشراء حالياً وسط عدم توقعات حالة الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى المواطن الراغب في شراء عقار أصبح لديه وعي لتحديد الأولويات، سواء الشراء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري ومعروف أن أفضل استثمار يكون في العقارات والسنوات الماضية أثبتت ذلك.

السوق العقارية في مصر

واختتم عمرو عثمان الاستشاري والخبير العقاري حديثه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والحكومة دائمًا يثبتون وسط أي أزمة أنهم على قدر المسؤولية وينجحون في التصدي لها والدليل أزمة كورونا التي ضربت معظم اقتصادات الدول الكبرى، متوقعاً تحفيزات كبيرة من الحكومة لقطاع الاستثمار العقاري والمقاولات خلال الأيام القليلة المقبلة.