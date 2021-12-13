عزة مصطفى ساخرة من عبد الله الشريف: «غبي ومتآمر وأهبل»

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة التسريبات المزيفة التي نشرها الإرهابي الهارب عبد الله الشريف، والذي قال يوم الخميس إنه يملك تسريب مكالمة للواء مستشار في رئاسة الجمهورية مع محامية مستشارة في الرئاسة، إذ أن عبد الله الشريف تحدث عن عمولات بالملايين مقابل تسهيل العمل في المقاولات والمشروعات التي تنفذها الدولة، وذلك خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

الجماعة الإرهابية وعناصرها يحترفون التزوير وتغيير الأصوات

وأضافت «مصطفى»، أن الداخلية كشفت الموضوع بكل تفاصيله، موجهة التحية لجهاز الأمن الوطني، الذي كشف ملابسات المحادثة الإلكترونية، وتم فضح ما ادعاه الإرهابي الهارب وتصدر بسببه التريند لمدة يومين، موضحة أن الجماعة الإرهابية وعناصرها يحترفون التزوير وتغيير الأصوات، وهذه لن تكون الواقعة الأخيرة لهم، فعبد الله الشريف خائن ونصاب ومزور حيث نصب على المواطن الذي أوصل له المكالمة المزيفة ولم يرسل له الـ10 آلاف المتفق عليها بينهما.

عبد الله الشريف «أهبل زي ما الكتاب ما بيقول»

وتابعت: «ليه يا أخي تضحك على الراجل اللي خلاك تريند يومين»، كما وصفت الإخواني الهارب عبد الله الشريف بأنه خائن وغبي ومتآمر وأهبل، معقبة: «أهبل زي الكتاب ما بيقول»، موجهة حديثها الساخر لعبد الله الشريف: «طمني عليك يا عُبد أنت عامل إيه دلوقتي بعد الفضيحة دي، مفضوح ما شاء الله».