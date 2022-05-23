ضبط عاطل متهم بالتعدي جنسياً على طفلة مريضة ببني سويف (فيديو)

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف القبض على «عاطل» لاتهامه بالتعدي جنسياً على طفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، بعد استدراجها إلى مسكنه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.

اتهام عاطل بالتعدي جنسياً على طفلة 12 سنة

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة بني سويف، من ربة منزل تُدعى «ع. م. أ.»، مقيمة بمدينة بني سويف، تتهم فيه أحد الأشخاص «عاطل» بالتعدي جنسياً على ابنتها المريضة، بعد استدراجها إلى داخل مسكنه، وأمر مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري عن الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع والدة الطفلة وتفاصيل الواقعة

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وقالت والدة الطفلة، في بث مباشر لـ«الوطن» في وقت سابق: «ابنتي بسملة تبلغ من العمر 12 سنة، ولم تلتحق بمدارس، نظراً لأنها مصابة بكهرباء على المخ وانخفاض في نسبة الإدراك، ولاحظت عليها وجود بعض الأموال البسيطة في يدها ما بين الحين والآخر، وبمحاولتي الاستفسار منها أبلغتني أن جارا لنا ولأسرتي هو من يعطيها تلك المبالغ»، مشيرةً إلى أن ذلك الشخص معروف بسوء سمعته، مما أثار الخوف والشكوك لديها، وأضافت أنها ذهبت بابنتها إلى مستشفى للكشف عليها، وكانت المفاجأة أنها تعرضت للاعتداء الجنسي الكامل، وتوجهت إلى قسم الشرطة، وحررت محضراً بالواقعة، وعليه تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والدة الطفلة: المتهم هددها وكان يستدرجها لمسكنه

وأضافت أن ابنتها لا تعرف الذهاب بعيداً، وغالباً حينما تنزل من المنزل لا تتجه إلى أكثر من منزل خاص بأقاربها في شارع مجاور، وأشارت إلى أنه بعد ضبط المتهم، تعرفت الطفلة عليه، وأوضحت في أي مكان حدث الاعتداء، وتعرفت على المتهم، رغم أنها كانت خائفة منه، بسبب تهديده المتكرر لها.