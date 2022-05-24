عمرو عبد الحميد: أزمة صينية أمريكية تلوح في الأفق بسبب «تايوان»

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن العالم قد يشهد أزمة عسكرية جديدة بخلاف الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ ذكر أن هناك أزمة صينية أمريكية بخصوص تايوان تلوح في الأفق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل صراعها السياسي والاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية، تعمل واشنطن على دعم تايوان، الأمر الذي وصل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريًا لدعم تايوان حال أن الصين قامت بغزوها.

اهتمامات المجتمع المصري حتى 2011 كانت محلية

وتساءل «عبد الحميد»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «هل ستكرر الصين سيناريو بوتين في تايوان؟، وماذا سيكون شكل العالم إذا نشب صراع جديد؟»، موضحًا أن العالم يعيش فترة صعبة وغريبة، حيث على الرغم من أننا لم ننتهِ بعد من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلا وظهر فيروس جديد وهو فيروس جدري القرود، فضلا عن استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية جزء من حالة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم

وأوضح الإعلامي، أن اهتمامات المجتمع المصري حتى 2011 كانت محلية، ولكن آخر 5 سنوات أصبح هناك اهتمام بالقضايا العالمية، حيث هناك حضور طاغٍ لقضية التغير المناخي في مصر، فضلًا عن أن هناك تنوعا واضحا في اهتمامات الإدارة المصرية بالقضايا المختلفة، وهذا يأتي في وضع مربك يمر به العالم كله، حيث إننا نعيش مرحلة استثنائية يمر بها العالم كله، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية جزء من حالة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.