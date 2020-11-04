عمرو عبدالحميد: مؤرخ أمريكي يتوقع فوز بايدن منذ 1984

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن المؤرخ الأمريكي آلان ليتمان، الأستاذ فى الجامعة الأمريكية بواشنطن تنبأ بفوز المرشح الأمريكي جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.

وأضاف "عبدالحميد" في برنامج "المشهد" الذي يقدمه على فضائية "ten"، أن المؤرخ الأمريكي يتوقع الفائز بالانتخابات الأمريكية منذ عام 1984 ولم يخيب توقعه منذ هذا العام.

ولفت إلى أنه أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي جرت بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب توقع فوز ترامب رغم أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن كلينتون ستفوز بالانتخابات.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.