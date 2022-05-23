عاجل.. رونالدينيو يغادر مطار القاهرة الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، اللاعب العالمي رونالدينيو، متوجها إلى مقر إقامته بأحد فنادق القاهرة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي أن اللاعب البرازيلي العالمي رونالدينيو وصل قبل قليل من مطار قرطاج، على متن رحلة خاصة، وأن اللاعب وصل إلى مبنى الركاب رقم 1، صالة الوصول رقم 4 والخاصة باستقبال الرحلات الخاصة والمميزة.

وكان في استقبال اللاعب فور وصوله وفد رياضي يتقدمه، كابتن أحمد حسن، ومحمد زيدان نجما الكرة المصرية.

اللاعب البرازيلي وصل القاهرة

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن اللاعب البرازيلي وصل القاهرة في رحلة قصيرة تستغرق يومين، بدعوة من مسئولي إيسترن كومباني «الشرقية للدخان».

الصقر وزيدان يصطحبان الأسطورة البرازيلية

ويصطحب زيدان والصقر النجم رونالدينيو من مطار القاهرة إلى أحد فنادق منطقة الأهرامات، لإقامة حفل استقبال لنجم الكرة البرازيلي، في وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ويشارك اللاعب العالمي غدا، في جولة سياحية تتضمن منطقة الأهرامات، ومن المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي قبل مغادرة اللاعب إلى بلاده.