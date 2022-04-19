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أخبار الأهلي.. توافد اللاعبين على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

كتب:

علي سمير
10:09 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
فريق الأهلي

فريق الأهلي

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني، منذ قليل، على مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المغرب؛ لمواجهة فريق الرجاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي إلى مدينة كازابلانكا، في الثامنة صباح اليوم، استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال
بقلم علي سمير