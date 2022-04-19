أخبار الأهلي.. توافد اللاعبين على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني، منذ قليل، على مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المغرب؛ لمواجهة فريق الرجاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تطير بعثة الأهلي إلى مدينة كازابلانكا، في الثامنة صباح اليوم، استعدادًا للمباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.