وزير الشباب يشارك في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى بالأردن (صور)

يشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في فعاليات الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى المُقام بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 23 حتى 24 مايو الحالي، تحت شعار «تعلم الشباب.. المهارات والإدماج المجتمعي.. والانتقال إلى العمل اللائق».

تعليم النشء وتنمية المهارات

يهدف الاجتماع إلى تمكين الممارسات ذات الصلة بتعلم النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وتمكين مساهمات الشباب في وضع حلول للتحديات التى تواجههم، والترويج لجدول أعمال مشترك عبر الحكومات والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى والأمم المتحدة، فضلا عن إنشاء منتدى يسهم في تبادل الممارسات الجيدة والمشاركة لإيجاد المزيد من الحلول.

حضور ممثلي منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة

وانطلقت جلسات الاجتماع اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة، والوفد المصري المرافق له، وسط وجود عدد من ممثلي منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة يونيسف.

ومن المقرر أن يساهم الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى في تسريع عمل مختلف الجهات من «مؤسسات حكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والأمم المتحدة»، وذلك على مستوى استراتيجية الأمم المتحدة للشباب، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م.

رؤية وطن

وفي سياق آخر، انطلقت أمس فعاليات ورش العمل لليوم الأول في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب النسخة الثانية، بمشاركة وفود 20 دولة عربية تحت شعار «رؤية وطن»، حيث يشهد اليوم الأول تنظيم 3 ورش عمل تدريبية تتمثل في «آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، والسياسات الوطنية العربية تجاه الشباب».

وتضمنت ورش العمل حلقة مشاركة ومناقشة للوصول إلى توصيات وأفكار يتم العمل عليها لاحقا، لتنمية شباب الدول العربية، ويأتي المنتدي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، وتقام فعالياته خلال الفترة من 22 حتى 27 مايو الحالي بالقاهرة الجديدة.