محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في المشروعات السياحية  

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة تطورات العمل في عدد من المشروعات السياحية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، في إطار النهضة السياحية غير المسبوقة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية والشركات المسئولة عن المشروعات السياحية.

المحافظ يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل في المشروعات السياحية التي تشهد تطوير ورفع كفاءة، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ الأعمال، موجهًا السكرتير العام بمتابعة أعمال اللجان المشكلة لتسليم المشروعات وتذليل كافة العقبات ومتابعة تطورات الموقف التنفيذي أولا بأول، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد مشروعات كبيرة في إطار التطور غير المسبوق في مختلف المجالات، ولابد من تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لسرعة إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها.

شارع 7/3 أحد أهم المناطق السياحية ببورسعيد

وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد بتسليم شارع 7/3 السياحي بما يشمله من منشآت سياحية للجهة المسئولة عن إدارة الشارع والإشراف عليه، مشيرًا إلى أن شارع 7/3 السياحي أحد أهم المناطق السياحية بيورسعيد، نظرًا لكونه يجمع كل وسائل الإبهار السياحي، ويضم الشارع السياحى الترفيهى عربات للمشروبات والوجبات السريعة إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، وأصبح ملتقى لجميع الأعمار، ويقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي، وذلك ضمن الطفرة السياحية ببورسعيد بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها.