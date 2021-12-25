«العناني»: بورسعيد تمتلك مقومات تؤهلها لتحسين وضعها على خريطة السياحة

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن بورسعيد لديها مقومات سياحية متميزة تؤهل وضعها على الخريطة السياحية الداخلية والخارجية خاصة أنها تحتوي على العديد من الآثار كالكنائس والمساجد القديمة ومطار بورسعيد الذي تم تشغيله مؤخرا.

وأشار إلى التنسيق مع محافظ بورسعيد لاستغلال تشغيل مطار بورسعيد في تحقيق الربط بينها وبين محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن كل زيارة له إلى بورسعيد يشهد إنجازا سريعا في التنمية السياحية.

محافظ بورسعيد يهدى درع المحافظة لوزير السياحة

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد استقبل، صباح السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات السياحية ببورسعيد، وفي إطار تواصل احتفالات بورسعيد بالعيد القومي.

ورحب محافظ بورسعيد في بيان صحفي بوزير السياحة، مشيدا بجهود الوزارة في النهوض بالمستوى السياحي للدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

ويجري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زيارة لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات السياحية ضمن رؤية المحافظة لدعم ملف السياحة.

العناني يتفقد ساحة مصر ومشروعات سياحية غرب بورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد ووزير السياحة، مشروع ساحة مصر وعدد من الحدائق، فضلا عن مشروعات «بورتو سعيد وتور باي»، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالسياحة تماشيا مع كافة القطاعات الأخرى، وبحث سبل دعم المشروعات التي يجري تنفيذها.