جوزيف عطية يروج لأغنيته الجديدة «وحداني» قبل ساعات من طرحها

يستعد الفنان اللبناني جوزيف عطية، لطرح أغنية جديدة بعنوان «وحداني»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في تمام الساعة السادسة مساءً، وهي من كلمات أخو مريم، وألحان محمد رحيم، توزيع ياسر أنور.

جوزيف عطية يروج لأغنيته الجديدة

وحرص جوزيف عطية على الترويج للأغنية وتشويق جمهوره لها من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نشر صورة له من بوستر الأغنية، وعلق قائلًا: «ترقبوا أغنيتي الجديدة اليوم وحداني».

واحتفل «عطية» يوم 14 مايو بعيد ميلاده الـ 36، وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة له، منهم الفنانة نجوى كرم التي كتبت عبر «تويتر» قائلة: «ينعاد عليك وتكون أيامك مليانة نجاح، بنحب صوتك وأخلاقك الحلوة، عيد ميلاد سعيد».

أغاني جوزيف عطية في 2022

وطرح الفنان جوزيف عطية، أكثر من أغنية منذ بداية العام الجاري منها أغنية «ملكي وبس»، التي طرحها على موقع «اليوتيوب» في فبراير الماضي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وحصدت مليونًا ونصف مشاهدة، وهي من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع طوني بو خليل.

بالإضافة إلى أغنية «حبيتا» التي طرحها هي الأخرى في فبراير الماضي، وحققت الأغنية مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع موسيقي جورج كاسيس.

كما طرح أغنية «بلا عشاق» وهي من كلمات ياسر أحمد، وألحان أحمد جاوزي، توزيع موسيقي ناصر أسعد، وتعد الأغنية الخامسة من ألبوم «ملكي وبس»، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة، فضلا عن طرحه أغنية «إلا الجفا»، وأغنية «بعرف مصلحتك»، وأغنية «الحب عفوي».