أوقاف مطروح تطلق مبادرة لتشكيل وعي الأطفال في 20 مسجدا

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح انطلاق البرنامج الصيفي «حق الطفل» بمديرية أوقاف مطروح على مدار أيام الأسبوع في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في 20 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، وتستهدف أعمار من سنة 6 وحتى 9 سنوات، ومن 9 سنوات وحتى 12 سنة، كما سيجري تقسيم المضمون في سلسلة رؤية وسلسلة علم طفلك التي هي عبارة عن فيديوهات مصورة، وفقًا للموضوعات المناسبة لكل مرحلة عمرية والموضوعات الأهم بالنسبة لكل مرحلة لتشكيل وعي الأطفال من خلال قصص ذات محتويات دينية وثقافية.

مساجد حق الطفل في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى توزيع المساجد في جميع المناطق بنطاق المحافظة وسيعقد «حق الطفل» في المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، والأفراد، وأهل القرآن، والحرمين، وسط وغرب مطروح، ومسجد التوبة وصلاح الدين في مركز الضبعة، ومسجد أبوبكر الصديق في مركز العلمين، ومسجد النور في الحمام، والمسجد الكبير في سيدي برانى، ومسجد أبوبكر الصديق في مركز النجيلة، ومسجد التقوى في الحمام، ومسجد حبيب الرحمن شرق مطروح، ومسجد الصفا والمروة في قرية كشوك عميرة، ومسجد الواحد الأحد في علم الروم، ومسجد أبوبكر الصديق غرب مطروح، ومسجد سعد معاذ في برانى، ومسجد التقوى بمطروح، ومسجد الأنصار في سيدى عبدالرحمن، وفي العلمين مسجد خالد بن الوليد، والحمام مسجد التوحيد، بالإضافة إلى مسجد الإخلاص في الحمام.

أئمة المساجد تشرف على حق الطفل

وأضاف وكيل أوقاف مرسى مطروح أن حق الطفل يشرف عليها أئمة المساجد ويتابعها مفتشين الأوقاف في جميع إدارات الأوقاف ولجنة المتابعة بالمديرية، ويستفيد من خلالها الأطفال من قصص ومجلات وتعاليم الدينية ودروس مستفادة.