انطلاق فعاليات مبادرة حق الطفل في معرض الكتاب 2022

صرحت الدكتورة هدى حميد، مساعد مدير عام المكتب الإعلامي والمشرف العام على مبادرة حق الطفل، إنّ فعاليات المبادرة تنطلق للمرة الأولى في الصالة المخصصة للأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

فعاليات مبادرة حق الطفل

وانطلقت فعاليات مبادرة «حق الطفل» اليوم، بمشاركة عدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتناولت الفعاليات عددًا كبيرًا من ورش الحكي لموضوعات تثقيفية متنوعة ومختلفة، إلى جانب المسابقات المتنوعة، كما تم عرض فيديوهات «علم طفلك» الإلكترونية.

ويشارك في فعاليات المبادرة اليوم، الكاتبة هالة مصطفى بورشة حكي حول إصدار «يحدث في المدرسة» ضمن سلسلة (رؤية) للنشء، كما يشارك الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل بـ«حكايات فردوس وسماحة»، إلى جانب عرض فيلم تربوي وحكايات من مجلة الفردوس.

الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف

وأكدت الدكتورة هدى حميد، أنّ المبادرة نجحت في تقديم عدد كبير من الفعاليات والتي تسهم في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف، من خلال تبسيط إصدارات الوزارة من سلسلة (رؤية) للنشء، والمحتوى المتنوع من مجلة الفردوس، إضافة إلى إصدارات الوزارة المرئية من فيديوهات «علم طفلك» الإلكترونية، وشمل البرنامج أيضًا محتوى دينيًّا مبسطًا من السيرة النبوية وسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، إلى جانب عدد من الورش الفنية الهادفة للأطفال.

وعلى هامش الفعاليات تم تكريم الكاتبة هالة مصطفى، والكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، على المشاركة الفعالة في مبادرة حق الطفل.

يذكر أنّ جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في معرض الكتاب، يقدم هذا العام عرضًا متميزًا على شنطة طفلك فقط بـ5 جنيهات: «6 أعداد من مجلة الفردوس، و4 أعداد من مجلة منبر الإسلام».