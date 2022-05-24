السيسي يوجّه بدراسة توطين أنشطة إضافية بأراضي شركة تنمية الريف المصري

اجتمع الرئيس عبدلفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي.

الموقف التنفيذي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان

وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصةً مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

تطوير شركة تنمية الريف المصري

واستعرض الاجتماع، الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصةً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة.

ووجّه الرئيس، جهات الاختصاص، بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصةً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.