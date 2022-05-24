الفنادق العائمة: السياحة الداخلية مهمة وهناك الكثير من الأماكن يمكن زيارتها

قال عبد الرحمن أنور، رئيس غرفة الفنادق العائمة الأسبق، إن السياحة الداخلية من الأمور المهمة لذلك القطاع في مصر، لا سيما بعد تعرض السياحة لهزات مختلفة على مدار سنوات مضت، هناك كثير من الأماكن في مصر التي يمكن زيارتها خلال الفترة الحالية ومع زيادة درجات الحرارة، فإن الإقبال سيكون أكبر عليها، موضحا أن منطقة الساحل الشمالي به العديد بيوت الإقامة التي يمتلكها البعض بغرض الإيجار، خصوصا وأن عدد فنادق الساحل الشمالي أقل بكثير من المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

فترة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف رئيس غرفة الفنادق العائمة الأسبق خلال حواره مع الإعلامي كريم حاتم والإعلامية سلمى عادل لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة « TeN» أن هذه المناطق هي مناطق إستثمارية للدولة تضخ بها استثمارات فمنطقة العلمين ستضم، مستقبلا، فنادق كثيرة جدا، موضحا أن فترة وباء كورونا وما بعد وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية جعلت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر تقل، فقطاع السياحة في روسيا وأوكرانيا يعتمد على شرم الشيخ، أما الغردقة ومرسى علم فتعتمدان على الألمان والإيطاليين بشكل كبير، وهذه الأزمة أثرت على شرم الشيخ بشكل كبير.

هناك أماكن عدة يمكن زيارتها

وأشار رئيس غرفة الفنادق العائمة الأسبق إلى أن هناك أماكن عدة يمكن زيارتها إلى جانب شرم الشيخ ودهب ونويبع والإسكندرية والساحل، فهناك سياحة الصحراء البيضاء، وسياحة السفاري، وهناك مدمنون لهذا الشكل من السياحة.

مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في الترويج للسياحة الداخلية

ولفت رئيس غرفة الفنادق العائمة الأسبق إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في ترويج السياحة الداخلية، مثل الأماكن في المناطق الصحراوية، وحين يروج لها الشباب يقبل عليها كثيرون وهو أمر إيجابي وبعضها يكون ملائم للشباب أكتر من الأسر.