غرفة السياحة: المصريون رفعوا إشغالات الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان

قال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المصريين المتواجدين حاليا بالأقصر وأسوان.

وأضاف لـ«الوطن» أن حركة السياحة الداخلية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى ارتفعت بنسبة كبيرة بالمقارنة ببداية الشهر.

وأشار عجمى إلى أن هناك نحو 24 فندقا عائما عاملا بين الأقصر وأسوان امتلأت السعة المحددة لهم بالسياح المصريين، موضحا أن الفنادق العائمة وضعت أسعار تحفيزية لجذب المواطنين خلال إجازات منتصف العام، لافتا إلى أن نسب الإقبال على الإقامة بالفنادق الثابتة بالمنشآت الفندقية بالصعيد ضعيف للغاية.

رحلات البالون الطائر

وأوضح أن هناك إقبالا من المصريين على رحلات البالون الطائر بالأقصر، وتابع «العديد من الشباب حرصوا على ركوب المنطاد»، لافتا إلى أن هناك تخفيضات وصلت لأكثرمن 50% في أسعار البالون الطائرلمحاولة جذب أكبرعدد من السياح، مشددا على أن مبادرة «شتى فى مصر» لتنشيط السياحة الداخلية لم يظهر تأثيراتها الإيجابية على زيادة أعداد السياح المتواجدين بالأقصر وأسوان حتى الآن.

وأكد عجمى أن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر قادمين من الغردقة عبر الرحلات اليومية تجاوزت أعدادهم منذ بداية الشهر الحالى الـ5000 سائح، موضحا أنه يتم تنظيم برامج لهؤلاء السياح تشمل المزارات الأثرية والثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هؤلاء السياح لا يقيمون بفنادق الأقصر بل يعودون إلى الغردقة بعد انتهاء برنامج الزيارات الخاص بهم.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد إلى أن هناك تجهيزات تتم حاليا لتسيير رحلة أسبوعية من إسبانيا إلى الأقصر خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن تلك الرحلة حال عودتها ستكون نواة لعودة الرحلات من دول أوروبا الغربية ودول جنوب شرق آسيا لزيارة القاهرة والأقصر وأسوان خلال الشهور القليلة المقبلة، متوقعا أن يشهد الموسم السياحى الشتوى المقبل إقبالا جيدا من السياح الأجانب على زيارة المدن السياحية بالصعيد وذلك بعد أن تكون العديد من الدول المصدرة للسياح لمصر قد انتهت من تطعيم غالبية مواطنيها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.