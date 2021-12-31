تسويق السياحة: الفنادق العائمة تحتفل بالسنة الجديدة بإضاءة أنوارها

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ الفنادق والمراكب العائمة تُضاء أنوارها احتفالا بأعياد الميلاد لهذا العام وذلك للمرة الأولي منذ عامين، مشيرا إلى أنّ معدلات الطلب على زيارة الأقصر وأسوان زادت بعد افتتاح طريق المواكب المقدسة و المعروف إعلاميا بطريق الكباش، وتابع: «مختلف المقاصد الأثرية بصعيد مصر تشهد حاليا تدفقات من عدة دول، وهو ما فتح الباب لاستعادة فرص العمل من جديد، بعد فقدان العديد من الشباب لأعمالهم بقطاع السياحة بعد جائحة كورونا، متوقعا حدوث تحسن بشكل تدريجي في التدفقات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنّ احتفالات أعياد الميلاد لهذا العام بالأقصر تشهد لأول مرة مشاركة السائحين القادمين عبر الرحلات اليومية من الغردقة جنبا إلى جنب مع المتواجدين بالمدينة حاليا، وهو ما أنعش الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية، مشيرا إلى أنّ تطوير البنية التحتية بالصعيد سيكون لها تأثير إيجابي على الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم.

إسبانيا تتصدر قائمة الوفود السياحية للأقصر خلال 2021

وأوضح «عثمان»، أن الحركة الوافدة لمصر من مختلف الأسواق المصدرة للسياح للمدن الأثرية والثقافية المصرية زادت، وبخاصة للقاهرة وأسوان والأقصر، لافتًا إلى أنّ إسبانيا احتلت المركز الأول في الوفود السياحية إلى الأقصر خلال عام 2021 تلتها فرنسا وألمانيا، موضحا أنّ شركات السياحة الأمريكية أعلنت أنّ عام 2022 سيكون عام السياحة الأمريكية بمصر .

أمريكا على رأس الدول المصدرة للسياح للأقصر العام المقبل

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أنّ اللجنة تعكف حاليا علي دراسة الأسواق السياحية المصدرة للسياح لمصر، مع وضع توقعات للموسم المقبل ومقترحات بتشكيل أجندة أحداث سياحية قادرة على جذب المزيد من الأسواق المهتمة بالسياحة الثقافية، مشيرا إلى أنّ أمريكا ستكون من أكثر الدول إرسالًا للوفود السياحية للأقصر خلال عام 2022 وذلك وفقا للاتصالات التي تجريها الشركات الأمريكية بنظيراتها المصرية.