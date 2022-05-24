«10 أيام تحت الماء وجثته مطلعتش».. تفاصيل غرق الطفل «أحمد» في دير مواس

استمرارا لمسلسل حالات الغرق المتكررة مع حلول فصل الصيف، على الرغم من جهود الدولة المستمرة لحماية المترددين على الشواطئ والمسطحات المائية، لقى طفل مصرعه غرقا، في مياه النيلة بالمنيا، فيما ظلت جثته مختفية على مدار الـ10 أيام الماضية، رغم محاولات مكثفة لإخراجها، وحتى الآن يحاول الغواصون وفريق الإنقاذ النهري انتشالها.

قائد فريق الإنقاذ: الغريق طفل بعمر 14 عاما

وتحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، عن الواقعة، قائلًا إن الطفل الذي لقى مصرعه غرقًا، يدعى أحمد سيد عبدالكريم، وهو في عمر 14 عاما.

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن واقعة الغرق، وقعت صباح يوم السبت 14 من مايو الحالي، أي منذ 10 أيام، ومنذ ذلك الحين ظل الجثمان مختفيًا، وسط حزن كبير خيّم على أهالي الطفل الذي غرق وفقد عمره في لحظة.

تفاصيل واقعة الغرق: التيار سحب الجثمان إلى مكان بعيد

وأشار «المالحي»، إلى أن الغرق حدث في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وتحديدا في مياه مرسى الحاج قنديل الغربي، موضحًا أن الأزمة في القصة تتلخص في الغرق في مياه النيل، المعروفة بالتيار السريع، ما يجعل الجثمان يذهب لمسافة بعيدة عن مكان الغرق الأصلي، الأمر الذي يصعب من مهمة انتشاله بعد فترة.

استمرار محاولات انتشال جثمان الطفل أحمد في المنيا

وتابع قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، أن الأهالي أبلغوه بالواقعة اليوم، ولكن رجال الإنقاذ النهري يعملون منذ وقوع حادث الغرق، مؤكدًا أنه تواصل مع غواصين الخير للانتقال إلى ديرمواس بالمنيا محل واقعة الغرق، من أجل المساعدة في انتشال جثمان الغريق، جبرًا لخاطر أهله الذين تتمزق قلوبهم حزنًا عليه، ويتمنون انتشال جثمانه لدفنه.