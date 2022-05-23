غرق عامل في نهر النيل بالوراق وانتشال جثمانه

لقي عامل مصرعه غرقًا في مياه النيل بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة العامل.

غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا، يفيد بـغرق شخص في مياة نهر النيل بالوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى هناك وتبين أن العامل غرق بالنيل وتم تحديد هويته.

انتشال الجثمان

وانتشلت جثة الضحية بعد عمليات بحث مكثفة، وجرى نقلها لثلاجة المستشفى العام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.