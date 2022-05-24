انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمخزن تابع لهيئة النظافة بالدقي

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث، حول حريق اندلع أمس، داخل مخزن تابع لهيئة النظافة بالدقي، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق، وتبين وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المخازن التابعة لهيئة النظافة الكائنة بشارع التحرير، بجوار مركز البحوث الزراعية بالدقي، على الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة الدقي، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وبالإنتقال والمعاينة تبين تصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب وتأكد صدق البلاغ، وتم فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تدفع بـ5 سيارت إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية على الفور بـ5 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، كما أمرت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وموافاة النيابة بالمستجدات على وجه السرعة، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.