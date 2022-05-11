الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود في شقة سكنية بالسيدة زينب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، دون إصابات بشرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بالسيدة زينب

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 4 طوابق، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاروة.

وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أب وطفليه قفزوا هربا من حريق شقتهم بمدينة نصر

وفي سياق آخر شهدت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث الجمعة الماضي، حريق هائل راح ضحيته أب وطفليه، بعد قفزهم من الطابق العاشر هربا من الحريق، إلا أنهم لقوا مصرعهم في الحال.

تم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفيين لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما انتدبت رجال الأدلة الجنائية للوقوف علي أسباب الوفاة، فيما دفعت قوات الحماية المدينة بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.