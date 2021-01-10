قوات الحماية المدنية تنقذ 3 قطط محبوسة داخل وحدة سكنية بالسويس (صور)

أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، ثلاث قطط كانت محبوسة داخل وحدة سكنية بمساكن تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل.

وقام رجال قوات الحماية المدنية، بإخراج القطط من داخل الوحدة السكنية، بعد تلقي بلاغًا من السكان بالمنطقة السكنية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالسويس، تلقت بلاغًا من سكان من بمنطقة تعاونيات البحر الأحمر بوجود ثلاث قطط داخل وحدة سكنية تصدر أصوات باستمرار بسبب حبسها داخلها.

وانتقل قوات الحماية المدنية الي موقع البلاغ، وأنزلت القطط من داخل الوحدة السكنية قبل تعرضها للهلاك داخل الوحدة السكنية.

وقال خالد فرج، أحد السكان بمنطقة البحر الأحمر السكنية، أن الأهالي فوجئوا بأصوات القطط صادرة من وحدة سكنية باستمرار، ومع تكرارها ليلًا أبلغوا الشرطة، وتم التواصل مع قوات الحماية المدنية.

وأكد السكان، أن رجل الشرطة تعاملوا باهتمام مع البلاغ وحضروا إلى مكان الواقعة، وصعدوا إلى الوحدة السكنية بالدور الخامس وتم إنزال القطط وإنقاذها.