مستشار القوى العاملة: إقبال كبير على العمالة المصرية في قطاع التشييد والبناء

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتدريب الكوادر المختلفة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتصبح مؤهلة للمنافسة في السوق العالمي، خصوصا في قطاع التشييد والبناء وذلك إثر الطلب المتزايد في الدول المجاورة في هذا القطاع، ووفق المستشار حسين صبري البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، فإن ذلك يأتي فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى الموارد البشرية يجعلها قادرة على غزو الأسواق المحيطة بالعقول والأيدي المدربة.

بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة

وأضاف «البكباشي» في تصريحات صحفية له اليوم، إن القطاعين الحكومي والخاص يمثلان عنصرا أساسيًا فى دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركًا دافعًا فى جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة عقدت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية الرائدة لتدريب شباب الخريجين، كالمبادرة التي تم عقدها مع شركة كاد ماسترز لتدريب 500 من شباب الخريجين.

ولفت إلى أن جهود الوزارة تستهدف إنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمي وإدارة أنظمة العمل فى البيئة الرقمية؛ وتشجيع وتحفيز الإبداع التكنولوجى، ليس فقط فى مصر، بل وفى القارة الأفريقية التى نحرص على التعاون مع دولها الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها، قامت

بناء الإنسان المصرى..أكبر دافع للتحول الرقمي

ولفت البكباشي إلى أن جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادى، يتضمن العمل على بناء الإنسان المصرى، وإذا تحدثنا عن برنامج إقامة السكن اللائق للمواطنين، ووصفه بأنه "أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري"، وهو ما دفع الدولة المصرية لأن تخطو خطوات غير مسبوقة في هذا المسار، وذلك في جميع المحافظات؛ بما في ذلك الريف والمدن.

وأشار مستشار وزير القوى العاملة، إلي أن ما نشهده اليوم من جهد متميز وفكر إبداعى، ومشروعات يجرى تنفيذها على قدم وساق من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، يعزز من الثقة فى أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التحول إلى مجتمع رقمي.