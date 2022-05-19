تفعيل التحول الرقمي في الدراسات العليا بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، مع وكلاء ومديري إدارات الدراسات العليا بالكليات المختلفة والعاملين بها، وذلك بهدف تفعيل أنظمة زاد بإدارات شئون الدراسات العليا وميكنة العمل بها، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وعلي أبو الري، مدير عام إدارة الداسات العليا المركزية، والمهندس المسئول عن المنصة الإلكترونية.

مشروع التحول الرقمي في جامعة سوهاج

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن جامعة سوهاج تسير بخطوات ثابتة بمشروع التحول الرقمي، وتعمل جاهدة من أجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل على توظيف كافة إمكانياتها من أجل خدمة العملية التعليمية، مضيفاً أن المنصة الإلكترونية المستخدمة، تعد منظومة رقمية تساهم في تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة المصرية 2030.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم تفعيل المنصة الإلكترونية وميكنة إدارات شئون الدراسات العليا لاستفادة طلاب الدراسات العليا منه، حيث سيتيح الموقع لهم خدمات التقديم ودفع المصروفات ومعرفة المحاضرات وجدول الامتحانات، وكذلك نتيجتها إلكترونيا، والذي يسهم في توفير الوقت والجهد.

تدريب العاملين على استخدام المنصة

وقال الدكتور حسان النعماني إنه سيتم تدريب العاملين بإدارات الدراسات العليا بالكليات على استخدام المنصة، بداية من كيفية تسجيل بيانات الطلاب على المنصة، إعداد الإحصائيات والتقارير ورفع جداول المحاضرات والامتحانات وتسجيل المقررات وغيرها، لافتا أن الهدف من تفعيل أنظمة المنصة هو تقديم خدمات متميزة للطلاب، إلى جانب دقة البيانات وسرعة الأداء في تنفيذ كافة الأعمال.