وفاة عمة الفنان خالد أنور

أعلن الفنان خالد أنور، وفاة عمته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

خالد أنور شارك مؤخرا في مسلسل تحقيق

كتب خالد أنور في الاستوري الخاص به «توفت إلى رحمة الله تعالى عمتي فردوس محمد مدبولي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته».

كان خالد أنور قد شارك مؤخرا في مسلسل تحقيق، الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة Watch It، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وﺇﺧﺮاﺝ محمد فتحي.

تدور أحداث مسلسل تحقيق حول خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس، ثم يبدأ بطل العمل الرئيسي «هشام خيري» في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.