تفاصيل مكالمة خالد النبوي مع ابنة أسامة أنور عكاشة قبل تصوير راجعين يا هوى

أعربت المذيعة نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، تجاه مسلسل «راجعين يا هوى»، للفنان خالد النبوي، والذي يُشارك به في موسم دراما رمضان.

مكالمة خالد النبوي لي كانت راقية وبها جوًا من الود

وكشفت نسرين أسامة أنور عكاشة، لـ«الوطن»، عن حقيقة عقد جلسات عمل مع خالد النبوي بخصوص هذا المسلسل، خلال فترة التحضيرات الأولى، قائلة: «لم نعقد أي جلسات عمل، لكنه حرص على التواصل معس هاتفيا خلال فترة التحضيرات للمسلسل، وكانت مكالمة راقية وجميلة وبها جو من الود واللطف».

قلت لـ خالد النبوي: المسلسل أمانة معاك

وأضافت ابنة أسامة أنور عكاشة، أن «أول شيء قاله خالد النبوي لي: مكانش ينفع أبدأ حاجة قبل ما أعمل المكالمة دي، واستعدنا الحديث عن الأيام التي كان يلتقي فيها والدي داخل منزلنا، وهدفهما المشترك في التعاون معاً لكن الظروف لم تشأ وقتها، فكانت هناك مشروعات عديدة كانا يسعيان للتعاون فيها».

وتابعت: «قلت له الحكاية تأخرت طويلاً، لكن سبحان الله، يحصل ده بعد ما بابا يمشي، وقلت له أيضا: دي أمانة معاك، وأنا حاطة فيك ثقة ومطمئنة لمجرد وجودك في العمل، فقال لي: إحنا حاطين على أكتافنا مسئولية تقديم عمل فنى نفخر به ويفخر أسامة أنور عكاشة به».

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوي من تأليف أسامة أنور عكاشة، و سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة بطولة خالد النبوي ونور، هنا شيحة، وفاء عامر، أحمد بدير، أنوشكا، سلمى أبو ضيف، وعدد كبير من نجوم الفن