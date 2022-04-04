رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد أنور يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل المشوار بدراما رمضان 2022

كتب:

وداد خميس
04:55 م | الإثنين 04 أبريل 2022
الفنان خالد أنور

الفنان خالد أنور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأخبار التي تفيد بمشاركة الفنان الشاب خالد أنور في مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني.

وكشف خالد أنور، عن حقيقته مشاركته في المسلسل من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نفى مشاركته في العمل الذي يخوض السباق الرمضاني الجاري، وكتب: «يا جماعة والله أنا مش في مسلسل المشوار».

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، محمود الليثي، أحمد مجدي، أحمد كمال، حنان يوسف، أحمد صفوت، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

تدور أحداث مسلسل المشوار في إطار تشويقي حول ماهر وورد اللذين يعملان باليومية في شركة ملاحة في منطقة ماكس في الإسكندرية، كما أظهرت الحلقتين الماضيتين معاناة الزوجين من ظروف صعبة، وهروبهم من مدينتهم، كما شهدت الحلقة الماضية القبض على وجيه الذي يقوم بدوره الفنان أحمد كمال.

آخر أعمال خالد أنور

يذكر أن آخر أعمال خالد أنور مشاركته في مسلسل تحقيق، الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة Watch It، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وﺇﺧﺮاﺝ محمد فتحي.

تدور أحداث مسلسل تحقيق حول خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس، ثم يبدأ بطل العمل الرئيسي «هشام خيري» في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

اقرأ المزيد:

ناقد فني: مدير تصوير مسلسل المشوار لمحمد رمضان ساحر يشحن الشاشة بالإبهار

خالد أنور: كنت بحلم أدخل هندسة قبل ما أحب التمثيل ومسرح المدرسة السبب

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 3 والقنوات الناقلة

كشف سر حقيبة محمد رمضان في الحلقة الثانية من مسلسل المشوار.. مليانة دولارات
بقلم وداد خميس