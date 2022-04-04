خالد أنور يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل المشوار بدراما رمضان 2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأخبار التي تفيد بمشاركة الفنان الشاب خالد أنور في مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني.

وكشف خالد أنور، عن حقيقته مشاركته في المسلسل من خلال حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، إذ نفى مشاركته في العمل الذي يخوض السباق الرمضاني الجاري، وكتب: «يا جماعة والله أنا مش في مسلسل المشوار».

يا جماعه والله انا مش في مسلسل المشوار — khaled Anwar (@khaledAnwarr) April 4, 2022

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، محمود الليثي، أحمد مجدي، أحمد كمال، حنان يوسف، أحمد صفوت، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

تدور أحداث مسلسل المشوار في إطار تشويقي حول ماهر وورد اللذين يعملان باليومية في شركة ملاحة في منطقة ماكس في الإسكندرية، كما أظهرت الحلقتين الماضيتين معاناة الزوجين من ظروف صعبة، وهروبهم من مدينتهم، كما شهدت الحلقة الماضية القبض على وجيه الذي يقوم بدوره الفنان أحمد كمال.

آخر أعمال خالد أنور

يذكر أن آخر أعمال خالد أنور مشاركته في مسلسل تحقيق، الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة Watch It، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، والعمل من تأليف محمد الدباح، وﺇﺧﺮاﺝ محمد فتحي.

تدور أحداث مسلسل تحقيق حول خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس، ثم يبدأ بطل العمل الرئيسي «هشام خيري» في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.