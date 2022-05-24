الجندي: الله اختص عباده «الأغنياء» بالزهد.. «أنا واحد منهم»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل اختص عباده ببعض العبادات، من بينها عبادة الزهد، فذكر أن الله سبحانه وتعالى اختص الأغنياء بهذه العبادة، موضحًا أن الزهد في العبادة لا يعني لبس الزي الرث والمقطع، وهذا أمر غائب عن الكثيرين، فالمفهوم الصحيح للزهد، هو أن يكون الإنسان لديه مُلك ونعم للحياة كثيرة، لكن تلك النعم لا تشغله عن عباده الله عز وجل.

عبادة الزهد ليست للفقراء ولا تعني ارتداء الزي المقطع

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن عبادة الزهد ليست للفقراء، ولا تعني ارتداء الزي المقطع، بل اختص الله عز وجل بها عبادة الأغنياء« أنا بعتبر نفسي زاهد، وأرتدي دائما أزياء جيدة وكويسة، بس أنا زاهد عشان لو فقدت كل أموالي لا يشغلني شيء، كل الأمور دي بالنسبة لي عادي، ولن أحزن»، موضحًا أنه بفضل الله ميسور الحال، وكان من الممكن أن يترك الدعوة لكنه رفض ذلك.

إذا كان الإنسان يخشى من شيء عليه أن يدعو الله بدعاء النبي

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه رفض ترك الدعوة، رغم المشقة في هذا العمل، كونه يؤمن بالآية الكريمة، وقول الله عز وجل في كتابه العزيز «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، مؤكدًا أنه إذا كان الإنسان يخشى من شيء عليه أن يدعو الله بدعاء النبي عليه السلام، «اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر"، وهذا الدعاء لا يمثل تمنيًا للموت، حيث لا تصد به مصيبة وإنما تخشى حدوثها.