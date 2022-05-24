خبير إعلامي: السيسي دائم الإنصات للرأي العام عن قرب وبشكل مباشر

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، خبير إعلامي، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إن من ضمن نقاط المصداقية والقوة التي حظى ويتمتع بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو حرصه الدائم على الإنصات للرأي العام عن قرب وبشكل مباشر، موضحًا أنه لا يزايد ولا يجامل في هذا الأمر، إذ إن الإنصات للرأي العام بشكل مباشر وعن قرب واحدة من أهم أدوات جمع المعلومات المباشرة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مشاركة الجميع في الحوار الوطني.

الحوار الوطني يسهم في الارتقاء بالدولة المصرية

وعن أهمية الحوار الوطني، أضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره على شاشة «extra news» في فقرة أعدت خصيصًا للحديث عن الحوار الوطني، أنه حال الإعداد الجيد لهذا الحوار الوطني، فضلًا عن دعوة الأطراف والجهات التي تستطيع أن تُسهم في الارتقاء بالدولة المصرية سيكون هذا الحوار الوطني بمثابة نقلة سياسية واقتصادية واجتماعية في حياة مصر، مؤكدًا أن من المحتمل أن نرى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مفاجئ في تلك الجلسات الخاصة بالحوار الوطني.

السيسي مؤمن بالتفاعل والتواصل وتدفق المعلومات المتبادلة بين كل الأطراف

وأوضح عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمن بالتفاعل والتواصل وتدفق المعلومات المتبادلة بين كل الأطراف، كما أن الرئيس حريص على مشاركة الجميع في الحوار الوطني مشاركة بتصورات وحلول قابلة للتنفيذ وليس أكلاشيهات أو شعارات أو مزايدات، كما أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أرسلت خطابات رسمية إلى عدد كبير من الأحزاب، والمؤسسات، والشخصيات العامة، تطلب منهم مشاركة الرأي في الموضوعات المقترحة.