سائق ليبي أنقذ بنغازي من كارثة بعد اشتعال شاحنة وقود.. وليبيون: رجولة

أشاد ليبيون بشجاعة قائد شاحنة ليبي، اشتعلت بشاحنته النيران لدى إفراغها الوقود داخل إحدى المحطات في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، لكنه قرر قيادة شاحنته أثناء اشتعال النيران بها، والابتعاد بها عن المنطقة السكنية مضحيا بحياته من أجل إنقاذ حياة العشرات وربما المئات من الليبيين.

سائق شاحنة الوقود ينقذ الموقف ويقود شاحنته بعيدا عن المنطقة السكنية

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، في وقت سابق اليوم، أن قائد الشاحنة، الذي يدعى عبدالله المجبري، كان يفرغ حمولته في محطة وقود في شارع البيبسي بـ مدينة بنغازي، عندما اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ لسبب غير معروف.

وقرر سائق الشاحنة إنقاذ الموقف ومنع الآثار الكارثية المحتملة له، حيث قاد الشاحنة بشجاعة عبر شوارع المدينة مبتعدا عن محطة الوقود والزحام، قبل أن يقفز منها في شارع جانبي خلا من المارة، بينما كانت النيران مشتعلة بها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم عناصر في أمن المدينة، فيديوهات للحظة مرور الشاحنة في قلب العاصمة بينما كانت النيران مشتعلة فيها وتجر خلفها كتلة ضخمة من اللهب والدخان.

وأسرعت سيارات الإطفاء إلى موقع توقف الشاحنة، في محاولة للسيطرة على النيران، وفق ما تظهره مقاطع الفيديو، حيث نجحت في النهاية في السيطرة على النيران لكن بعد أن أتت على معظم الشاحنة.

مواطن ليبي يشيد بسائق الشاحنة: موقف رجولي مش غريب عليه

وأثار موقف سائق الشاحنة إشادات واسعة من الليبيين، وعلى سبيل المثال كتب شخص يدعى مفتاح دماكه بن رحيم الذي كان فيما يبدو يعرف السائق بشكل شخصي: «الحمد الله علي سلامتك وربي يعوضك خير ياخويا عبدالله المجبري، فعلآ موقف رجولي ومش غريبه عليك».