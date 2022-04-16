عاجل.. الأمم المتحدة تعلن غرق زورق قبالة سواحل ليبيا ومقتل 35 شخصا

أعلنت الأمم المتحدة، غرق زورق قبالة ليبيا، ومقتل 35 شخصا كانوا على متنه، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

مقتل 130 شخصا في حادث هجرة غير شرعية سابق

وشهدت سواحل ليبيا عدة حوادث هجرة غير شرعية من قبل، كان من بينها حادثة غرق زورق العام الماضي، كان يقل 130 شخصا لقوا حتفهم جميعا، حسبما نقلت «فرنسا 24» وقتها.

تصاعد الهجرة غير الشرعية بسبب الأزمات الاقتصادية

ويربط الخبراء والمنظمات المعنية بين حوادث الهجرة غير الشرعية ومعدلات الفقر والمعاناة في دول إفريقيا، وهو الأمر المرشح للتفاقم بتأثير من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.