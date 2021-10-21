وزير الخارجية يزور بنغازي لمتابعة أعمال تجهيز مبنى القنصلية المصرية

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، زار اليوم، مدينة بنغازي الليبية، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

شكري يلتقي قيادات الشرق الليبي

والتقى الوزير شكري خلال الزيارة، مع قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث جرى التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وزير الخارجية يلتقي المشير حفتر

وأضاف «حافظ»، أن الوزير شكري التقى من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، إذ أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها، بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود، تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.