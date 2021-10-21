رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية يزور بنغازي لمتابعة أعمال تجهيز مبنى القنصلية المصرية

كتب:

الوطن
11:12 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
الوزير سامح شكري

الوزير سامح شكري

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، زار اليوم، مدينة بنغازي الليبية، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

شكري يلتقي قيادات الشرق الليبي

والتقى الوزير شكري خلال الزيارة، مع قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث جرى التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.   

وزير الخارجية يلتقي المشير حفتر

وأضاف «حافظ»، أن الوزير شكري التقى من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازي مع المشير خليفة حفتر، إذ أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها، بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود، تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.

اقرأ المزيد:

مصادر: الخطوط الجوية الكويتية تقرر زيادة رحلاتها إلى مصر

السفير الروسي بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تصل إلى 7 مليارات دولار

بريد الوطن .. 69 عاماً على إصدار قانون الإصلاح الزراعي في مصر

مستشار الرئيس عن دخول مصر في موجة خامسة من كورونا: لا أتمنى وجودها

تعرف على موعد تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر

الأرصاد: غازات بركان لابالما السامة لن تصل إلى مصر

«أبو الغيط» يشدد على إنهاء جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا

وزير الخارجية: الاستحقاق الانتخابي خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل

كلمة سامح شكري في مؤتمر دعم استقرار ليبيا: مصر ستظل داعمة للشعب الشقيق

تفاصيل وقف إطلاق النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

«ليبيا الحدث» تعيد بث كلمة خليفة حفتر عن تحرير بنغازي من الإرهاب

الجيش الوطني الليبي يعلن وصول 50 ألف جرعة من «سبوتنيك 5» إلى بنغازي

اجتماع قريب لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بنغازي

انطلاق فعاليات الدورة الـ13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة

 القنصلية العامة في جدة تتابع مشكلات العمالة المصرية المستغنى عنها

تفاديا للزحام.. القنصلية المصرية بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين