«شعراوي»: إحالة 6 آلاف موظف في المحليات إلى النيابة بسب المخالفات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن تطوير شامل للقرى والريف المصري، وتطوير وتأهيل للطرق وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحا «وصلنا في التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة إلى تريليون جنيه، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار».

جاء ذلك خلال مشاركة «شعراوي» في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة له، ومداخلات النواب خلال الجلسة.

حياة كريمة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف حوالي 4584 قرية في 172 مركزا إداريا في 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن ،ما يمثل 55 % من سكان مصر.

وردا على مطالبة إحدى النائبات بإعادة النظر في بعض القيادات المحلية الذين جاءت بهم حركة المحليات الأخيرة، وأن يتم فتح الباب لاختيار قيادات أخرى، قال وزير التنمية المحلية «لو أن هناك أي شخص تم اختياره بطريقة خاطئة بلغوني به وسنتخذ الإجراءات اللازمة».

إحالة 6 آلاف موظف للنيابة العامة

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن أنه تم إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري في المحليات إلى النيابة العامة والإدارية، بسب المخالفات، «أي موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة»، موضحا أن الوزارة تتعامل بمرونة مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها.

وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات، أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا «مفيش عمارة دلوقتي بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، ويتم توسعة الطرق حاليا في محافظات القاهرة الكبرى وعدد آخر من المحافظات، ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات».