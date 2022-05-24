التضامن: برنامج فرصة يدعم التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة بـ«حياة كريمة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج «فرصة»، إن وزارة التضامن لديها استراتيجية تستهدف الانتقال من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادي، وربطها بالتنمية الريفية، عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

توفير حياة معيشية جيدة للمواطنين

وأوضح «الشبراوي»، في بيان صادر عن وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، أن برنامج «فرصة» أحد أهم برامج الوزارة حيث يدعم التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف الأقل دخلًا، بتوفير حياة معيشية جيدة للمواطنين المقيمين فيها بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت مدير برنامج «فرصة»، إلى أن برنامج «فرصة» يعمل على التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية، لتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

الانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية

ويعمل البرنامج على الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.

استهداف الأفراد في سن العمل

وأشار إلى أن برنامج «فرصة» يستهدف الأفراد في سن العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.

وأوضح أن البرنامج الذى تدعمه وتنفذه الوزارة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

كما يساعد برنامج «فرصة» في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، ويتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، التي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.