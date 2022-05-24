خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين إلكترونيا.. إعفاءات جمركية وخدمات

يبحث كثير من المواطنين، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، عن خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين، حتى يستطيعوا التمتع بجميع التسهيلات التي توفرها الدولة المصرية لهذه الفئة، سواء كان بالإعفاء الجمركي أو غيرها من الخدمات الأخرى، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين فرص استخراج هذا الكارت إلكترونيا، حتى لا يكون هناك مشكلة في الذهاب إلى الجهات المعنية للحصول عليه.

ونظرا للاهتمام بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات استخراج الكارت الذكي للمعاقين

وهناك عدة خطوات يحب على الراغبين في استخراج الكارت الذكي للمعاقين اتباعها، وتشمل الآتي:

1- سجل طلبك من خلال البوابة من هنا، وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسؤولية قانونية، وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، لذا تأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة»، وتأكد من الإجابة عليها بمنتهى الدقة.

ضرورة التأكد من استكمال كل الخطوات

3- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، لذا من الضروري جدا الاحتفاظ به.

ويجب الأخذ في الاعتبار، أنه ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك عبر وزارة التضامن الاجتماعي، فهذه أول خطوة لدراسة حالتك، ولابد من استكمال باقي الخطوات.

4- استعلم عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت باختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.