شروط استلام سيارات المعاقين وكيفية حجز موعد الكشف الطبي

يبحث قطاع عريض من أصحاب الإعاقة عن شروط استلام سيارات المعاقين والتي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدة وزارات، لتمكينهم من السيارة المعفاة من الجمارك، إذ جرى في وقت سابق من العام الجاري إصدار 782 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، والتي تعد واحدة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على السيارة، وفقا لما أكده خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط استلام سيارات المعاقين

ووفقا للتضامن فإن شروط استلام سيارات المعاقين تتمثل في الآتي:

- يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على السيارة عن 18 سنة.

- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

- يجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

- كما يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

- ويجب إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

يجب اجتياز الكشف الطبي لمعرفة القدرة على قيادة سيارة المعاقين

- كما يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات ،على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

- كما يجب اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

- لابد من الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

- يجب الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

و أخيرا لحجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك لأصاحب الإعاقات يجب ادخال البيانات المطلوبة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة .